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В Госдуме прокомментировали слова британского фаната о будущих столкновениях с россиянами на ЧМ-2018

22 мая 2018, 11:20
В Госдуме прокомментировали слова британского фаната о будущих столкновениях с россиянами на ЧМ-2018
/ globallookpress.com

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв уверен, что в России смогут обеспечить безопасность во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

«В преддверии масштабных спортивных мероприятий подобные заявления в околофутбольной среде не редкость, а тем более накануне чемпионата мира по футболу. Английские болельщики всегда отличались своим особым темпераментом. Со стороны российских правоохранительных органов в период проведения турнира будут обеспечены беспрецедентные меры безопасности», — цитирует Дегтярёва «Спорт-Экспресс».

Депутат Госдумы также добавил, что российская сторона обеспечит благоприятные условия для иностранных болельщиков, которые решат посетить чемпионат мира по футболу.

Однако он отметил, что хулиганы понесут наказание за нарушение правопорядка. Причём независимо от того, из Англии они или из России.

«Госдума приняла все необходимые поправки и дала полиции широкий инструментарий: от штрафов и административного ареста до выдворения на родину», — добавил Дегтярёв.

Ранее один из представителей группировки футбольных фанатов Smoggies Elite пригрозил российским болельщикам «третьей мировой» на ЧМ-2018.

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