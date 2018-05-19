«Акинфеев и Игнашевич — легенды»: Дзюба о возвращении в сборную России, дуэте со Смоловым и своём отличии от Роналду

Артём Дзюба счастлив попасть в сборную России и постарается удачно выступить на ЧМ-2018. Об этом нападающий рассказал в интервью RT. Он признался, что осознаёт огромную ответственность, лежащую на национальной команде, и назвал Игоря Акинфеева и Сергея Игнашевича легендами. Форвард «Зенита» также поделился мнением о дуэте с Фёдором Смоловым, рассказал, в каком случае уступил бы место в сборной Андрею Аршавину, и пояснил, чем он отличается от Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Неймара.

«Главное, чтобы болельщики приходили на стадионы и поддерживали сборную»

— Дворовая коробка в центре Москвы — неожиданное место для интервью с игроком сборной России.

— В таких местах зарождается уличный футбол, а мечты могут перерасти во что-то большее. Ты получаешь удовольствие от игры, без которой не можешь жить. Многие так и начинали. Очень хорошо, что сейчас открывают такие площадки, которые дарят молодым парням и девушкам возможность заниматься спортом.

— А где и когда в последний раз выходили погонять не в рекламных целях?

— Прошлым летом. Вместе со старшим сыном пришли на площадку и начали играть. Людей было много.

— Сразу узнали футболиста сборной?

— Да. Одни рассказали другим, в итоге собралось очень много народу. Играли и веселились вместе, было здорово. Думаю, всем понравилось.

— А не было желания, как в НХЛ или НБА любят поступать звёзды, с партнёрами по сборной приехать в какой-нибудь двор и погонять мяч с пацанами?

— Мы не небожители. Уверен, если бы это было грамотно организовано, многие бы откликнулись. Вряд ли в заокеанских спортивных лигах стали бы делать что-то неинтересное и неправильное. Думаю, некоторые вещи можно смело заимствовать.

— Не хотелось пойти по стопам Криштиану Роналду, появиться в людном месте в образе бродяги и разыграть прохожих?

— Тяжело предсказать, как бы подобное прошло в России. В Мадриде всё-таки Роналду — икона. В нашей стране это могло мало кого заинтересовать. С одной стороны, это интересно, но не уверен, что российский зритель знает всех футболистов национальной команды в лицо. Хочется верить, что ошибаюсь.

— Как думаете, какое место вы бы заняли прямо сейчас в списке самых популярных футболистов сборной России по результатам опроса?

— Не знаю. Но точно не последнее.

— Согласились бы сами выйти на улицу и провести опрос «Что люди думают об Артёме Дзюбе»?

— Вряд ли мне это нужно. У каждого может быть своё мнение. Узнать, что обо мне думают? Главное, чтобы болельщики приходили на стадионы и поддерживали сборную во время матчей. А мы, в свою очередь, приложим все возможные усилия, чтобы порадовать их.

— Где вы были и каким образом получили известие о приглашении в сборную от Станислава Черчесова?

— У меня только закончилась тренировка в Туле. Ехал в машине, когда мне позвонил один мой знакомый и начал поздравлять. Я подумал, не рано ли, но он заверил меня, что официальный список уже оглашён.

— В Англии же имена игроков сборной объявляла вся страна. Как вы к этому относитесь?

— Замечательно. Всё же это футбольная нация. Надеюсь, в России когда-нибудь будет такое отношение как к нашему виду спорта, так и к другим.

— Общались ли с Черчесовым после обнародования расширенного списка сборной?

— Пока нет. На днях мы встретимся с ним и всё обсудим.

— Сам наставник признался, что его расстроила одна из ваших фраз в недавнем интервью Илье Казакову. Догадываетесь, какая?

— Вероятно, о поездке на чемпионат мира в качестве запасного. Я имел в виду, что состав не делится на игроков основы и остальных. У всех равные шансы. Есть обойма футболистов, каждый из которых готов помочь команде. Я спокойно отношусь к любой роли, всё зависит от нас самих. Как и другие, я буду доказывать свою состоятельность на поле.

«Я стремился попасть в сборную, очень счастлив в ней находиться»

— Также главный тренер заявил, что намерен скрестить вас с Фёдором Смоловым. Как вы к этому относитесь?

— Уверен, Станислав Саламович со своим тренерским штабом уже достаточно проанализировали и имеют понимание, как выстраивать игру сборной. Если он хочет поступить таким образом, то непременно скрестимся. В любом случае это будет интересный дуэт. Надеюсь, наша связка сможет помочь команде. Неважно, кто в итоге станет лидером. Главное — это общий успех.

— Роман Зобнин признался, что во время первого попадания в сборную был крайне впечатлён вами и братьями Алексеем и Василием Березуцкими. Вы были для него чем-то вроде идолов. Есть ли сейчас такой кумир лично у вас?

— Очень приятно слышать такое. У меня такого, наверное, нет. Но всё равно есть люди, которые вызывают огромное уважение. Игорь Акинфеев, вернувшийся в сборную Сергей Игнашевич — это легенды, которые уже оставили неизгладимый след не только в российском, но и в мировом футболе.

— Как вы отреагировали на возвращение Игнашевича в национальную команду?

— Спокойно. Сергей — профессионал, один из лучших футболистов в истории российского футбола. Я этому не удивился, был только рад.

— Место главного шутника в сборной за время вашего отсутствия никто не занял?

— Как такового звания главного шутника сборной нет. У многих игроков отличное чувство юмора. Уверен, если в ходе тренировочного процесса нужно будет слегка разрядить обстановку, многие с этим отлично справятся. Если мне будет что сказать — сделаю это.

— Кажется, вы сильно изменились за последний год. Стали мудрее.

— Надеюсь. С возрастом происходят изменения. Понимаю, что на мне сейчас лежит огромная ответственность. Я стремился попасть в сборную и очень счастлив в ней находиться. Все мысли — исключительно об удачном выступлении на мундиале.

— После вашего запоминающегося выступления в матче с «Зенитом» болельщики стали шутить, что Даниле Козловскому пора снять фильм про Дзюбу. Ваша карьера заслуживает экранизации или книги?

— Была мысль выпустить книгу. Мне уже поступали предложения, но пока не давал согласия. Всё же я действующий игрок.

А фильм «Тренер» я смотрел. Есть некоторые шероховатости, но хочется сказать спасибо, что хоть кто-то снял фильм про футбол. Более-менее масштабный и достойный. Не знаю, достойна ли моя карьера киноленты, но она бы получилась интересной.

— Кто бы мог сыграть вас?

— Кто-то высокий и статный. Возможно, Владимир Яглыч? Он довольно накачанный.

Игрок сборной России Артём Дзюба в товарищеском матче между сборными командами России и Коста-Рики, 2016 год

РИА Новости

«Хотел бы на день поменяться жизнями с Суворовым, поруководить войском и вступить в войну»

— А теперь небольшой тест на профпригодность. Вам необходимо по фамилии определить, за какую сборную — из тех, что попали в одну группу с Россией, — выступает футболист. Муат?

— Саудовская Аравия.

— Авад?

— Египет.

— Видно, что готовились. Ласкальт?

— Мне кажется, Уругвай.

— Гомаа?

— Саудовская Аравия.

— Неправильно, Египет. Стуани?

— Пусть будет Саудовская Аравия.

— Нет, Уругвай. Ассизи?

— Египет.

— Снова неверно. Морси?

— Египет.

— Если бы вас пригласили играть за сборную мира против инопланетян и попросили назвать защитника, полузащитника и нападающего, с которыми бы вы хотели оказаться в одной команде, чьи фамилии назвали бы?

— Пусть защитником будет Серхио Рамос. В полузащите сыграет Зинедин Зидан. А на острие выступит Златан Ибрагимович.

— А если бы при этом попросили выбрать одного наставника, который бы тренировал «дрим тим», из трио Валерия Карпина, Унаи Эмери и Роберто Манчини?

— Вы меня убиваете. Вышли бы играть без рулевого. В крайнем случае Зидан стал бы играющим тренером.

— Если бы можно было за день до начала ЧМ сменить гражданство и выступать за другую национальную команду, в какую сборную подались бы?

— Ни в какую. Я горжусь тем, что я россиянин.

— Роджер Федерер завершит карьеру, когда я…

— …ему разрешу. (Смеётся.)

— Из 11 городов ЧМ-2018 я никогда не тусил в…

— …почти нигде. В Саранске — точно. В Самаре тоже не тусил.

— Больше других телекомментаторов моим голам радуется…

— А варианты есть? Нет? Пусть будет Юрий Розанов, он мне нравится.

— После похода в сауну братьев Миранчук можно отличить только по…

— …родинкам.

— Самым прожорливым футболистом национальной команды после меня является…

— …Георгий Джикия. Для меня он — в сборной, даже несмотря на травму.

— Он же всегда следит за своим питанием…

— Следит-то следит, но поесть любит.

— Я бы согласился уступить место в сборной Аршавину, если бы он…

— …был чуть повыше.

— Криштиану Роналду, Лионель Месси и Неймар, в отличие от меня…

— …слишком сладкие.

— Владимир Путин пригодился бы сборной России в качестве…

— …в качестве кого? Он же президент, и так для России много значит.

— Если сборная России выйдет из группы с первого места, я обещаю…

— Ничего я не буду обещать. (Смеётся.)

— Тульский самовар или тульский пряник?

— Тульский пряник.

— Укус от Луиса Суареса или удар головой в грудь от Зинедина Зидана?

— «Удар быка» от Зидана.

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— Арбат или Невский проспект?

— Невский.

— Из всех киноперсонажей Станислав Черчесов мне больше всего напоминает…

— Трудно ответить. Я с этой стороны никогда его не рассматривал. А вообще, опасная игра в ассоциации. Без комментариев. (Улыбается.)

— Тони Старк или Стив Роджерс (персонажи фильма «Мстители» Железный человек и Капитан Америка. — RT)?

— Тони Старк.

— Тор или Локи?

— Тор.

— Камень силы или Камень времени (камни огромной силы, описанные в комиксах издательства Marvel Comics. — RT)?

— Камень силы.

— С кем из известных людей, живущих в любую эпоху, вы бы хотели на день поменяться жизнями?

— Ммм… Интересно… Трудно ответить с ходу. Надо подумать. Из мира спорта или вообще? Даже не знаю. Давайте я выберу… Из спорта всё-таки банально, наверное, да? Тогда пусть это будет Александр Суворов. Мне интересно сейчас всё, связанное с военными конфликтами. Хотел бы поруководить войском, вступить в войну.