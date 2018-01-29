Федерер рассказал, что помогает ему сохранять мотивацию для побед в турнирах Большого шлема

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Швейцарец Роджер Федерер после победы на Открытом чемпионате Австралии по теннису рассказал, что помогает ему сохранять мотивацию.

«Думаю, дело в том, что я не играю слишком много, не выступаю на всех соревнованиях. Мне нравится тренироваться, и я не против путешествий. У меня отличная команда, которая делает всё это возможным. Я вижу, как мной гордятся родители. Им нравится приходить на турниры, и это тоже мотивирует меня играть лучше. И, конечно, моя жена. Без её поддержки я давно завершил бы карьеру», — приводит слова Федерера пресс-служба турнира.

Он отметил, что много лет назад обсуждал с женой, хочет ли она продолжать жить в таком режиме.

«Я рад, что она так сильно поддерживает меня, берёт на себя огромную нагрузку с детьми. Я не хочу быть вдали от детей больше двух недель. Если бы она отказалась от такого стиля жизни, я бы закончил играть. Словом, сложилось много деталей пазла для того, чтобы сейчас я был здесь», — добавил швейцарец.

В активе 36-летнего теннисиста 20-побед на турнирах серии Большого шлема — шесть на Australian open, один на «Ролан Гаррос», десять на Уимблдоне и пять на US Open.

Ранее Федерер прокомментировал победу Каролины Возняцки на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

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