Федерер о победе Возняцки на Australian Open: уверен, что она сейчас на седьмом небе от счастья

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Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал победу датчанки Каролины Возняцки на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

«Финал получился таким, на какой все надеялись. Я очень рад за Каролину, но в то же время сильно расстроен из-за Симоны Халеп. Обе провели сумасшедший турнир. Конечно, первая победа на турнире «Большого шлема» — это всегда что-то особенное. Уверен, что она сейчас на седьмом небе от счастья, как и должно быть», — приводит слова Федерера пресс-служба турнира.

Швейцарец отметил, что нужно праздновать первую победу на турнире Большого шлема как последнюю.

«Я не имею в виду ничего плохого — просто нельзя знать заранее, испытаешь ли ещё когда-нибудь такие же эмоции. На этом турнире сошлись все звёзды. Да, я очень рад за неё», — добавил теннисист.

В 2018 году Федерер выиграл Australian Open в шестой раз, что стало его 20-й победой на турнирах Большого шлема в карьере. Возняцки, также выигравшая Открытый чемпионат Австралии, впервые победила на турнире престижной серии.

Ранее Шамиль Тарпищев высказал мнение, что Рафаэль Надаль уже не догонит Федерера по числу побед на турнирах Большого шлема.

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