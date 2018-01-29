Тарпищев уверен, что Надаль уже не догонит Федерера по числу побед на турнирах Большого шлема

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что испанцу Рафаэлю Надалю уже не удастся догнать швейцарца Роджера Федерера по количеству побед на турнирах серии Большого шлема.

«Я уверен, что Надаль уже не догонит Федерера по количеству побед на турнирах Большого шлема. Не та электричка! Дело в том, что по игре он в силах догнать, но Надаль бегает на износ, а с возрастом это усугубляется», — приводит слова Тарпищева «Р-спорт».

Он отметил, что за последние три года у Надаля было много травм, связанных с ногами.

«Травмы эти имеют возрастной характер — от перегрузок. Столько бегать, сколько он бегает, просто немыслимо», — добавил глава ФТР.

В активе 31-летнего испанца 16 побед на турнирах Большого шлема. 36-летний швейцарец, выиграв Открытый чемпионат Австралии, довёл число титулов до 20.

Ранее сообщалось, что Мария Шарапова получила уайлд-кард на турнир WTA в Катаре.