Федерер в 20-й раз выиграл турнир Большого шлема

Швейцарский теннисист Роджер Федерер выиграл Открытый чемпионат Австралии.

В финале Australian Open Федерер победил в пяти сетах хорвата Марина Чилича со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1. Матч продолжался 3 часа 6 минут.

Швейцарский теннисист завоевал 20-й титул турниров Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Федерер в рекордный, 30-й раз вышел в финал турнира Большого шлема.