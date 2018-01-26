Федерер в рекордный, 30-й раз вышел в финал турнира Большого шлема

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Швейцарский теннисист Роджер Федерер в 30-й раз вышел в финал турнира Большого шлема.

36-летний Федерер побил собственный рекорд.

У ближайшего преследователя, испанца Рафаэля Надаля, 23 выхода в финал, у серба Новака Джоковича — 21.

В женском одиночном разряде на первом месте американка Крис Эверт (34 финала), на втором — чешка Мартина Навратилова (32), на третьем — немка Штеффи Граф (31).

Федерер побеждал в 19 финалах из 29, что также является рекордом в мужском одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что Роджер Федерер победил Чхун Хёна и вышел в финал Australian Open.

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