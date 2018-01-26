Федерер вышел в финал Australian Open
Швейцарец Роджер Федерер вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису.
- Роджер Федерер
- © Source: ausopen.com / Ben Solomon / Tennis Australia
В полуфинале швейцарский теннисист переиграл южнокорейца Чхуна Хёна, который отказался от продолжения борьбы при счёте 1:6, 2:5 из-за травмы. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты.
За титул турнира Большого шлема в Австралии Федерер поборется с хорватом Марином Чиличем.
Ранее датчанка Каролин Возняцки стала первой финалисткой Australian Open.
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