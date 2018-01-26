Федерер вышел в финал Australian Open

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Швейцарец Роджер Федерер вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Федерер вышел в финал Australian Open
  • Роджер Федерер
  • © Source: ausopen.com / Ben Solomon / Tennis Australia

В полуфинале швейцарский теннисист переиграл южнокорейца Чхуна Хёна, который отказался от продолжения борьбы при счёте 1:6, 2:5 из-за травмы. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты.

За титул турнира Большого шлема в Австралии Федерер поборется с хорватом Марином Чиличем.

Ранее датчанка Каролин Возняцки стала первой финалисткой Australian Open.

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