Возняцки стала первой финалисткой Australian Open

Датская теннисистка Каролин Возняцки вышла в финал Открытого чемпионата Австралии.

В матче за выход в решающую стадию она обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс.

Встреча длилась 1 час 40 минут и закончилась со счётом 6:3, 7:6.

Возняцки стала финалисткой Australian Open впервые в своей карьере.

Её соперницей станет победительница противостояния Симона Халеп — Анжелика Кербер.

Ранее сообщалось, что Федерер вышел в полуфинал Australian Open.