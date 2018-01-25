Возняцки стала первой финалисткой Australian Open
Датская теннисистка Каролин Возняцки вышла в финал Открытого чемпионата Австралии.
В матче за выход в решающую стадию она обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс.
Встреча длилась 1 час 40 минут и закончилась со счётом 6:3, 7:6.
Возняцки стала финалисткой Australian Open впервые в своей карьере.
Её соперницей станет победительница противостояния Симона Халеп — Анжелика Кербер.
Ранее сообщалось, что Федерер вышел в полуфинал Australian Open.
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