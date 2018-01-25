Возняцки стала первой финалисткой Australian Open

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Датская теннисистка Каролин Возняцки вышла в финал Открытого чемпионата Австралии.

В матче за выход в решающую стадию она обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс.

Встреча длилась 1 час 40 минут и закончилась со счётом 6:3, 7:6.

Возняцки стала финалисткой Australian Open впервые в своей карьере.

Её соперницей станет победительница противостояния Симона Халеп — Анжелика Кербер.

Ранее сообщалось, что Федерер вышел в полуфинал Australian Open.

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