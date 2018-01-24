Федерер вышел в полуфинал Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В четвертьфинальном матче спортсмен в трёх сетах обыграл представителя Чехии Томаша Бердыха — 7:6, 6:3, 6:4.

За выход в решающую стадию турнира Федерер поборется с южнокорейцем Чхун Хёном.

Ранее сообщалось, что Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в полуфинал Australian Open в парном разряде.