Федерер вышел в полуфинал Australian Open
Швейцарец Роджер Федерер вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.
- Reuters
- © Edgar Su
В четвертьфинальном матче спортсмен в трёх сетах обыграл представителя Чехии Томаша Бердыха — 7:6, 6:3, 6:4.
За выход в решающую стадию турнира Федерер поборется с южнокорейцем Чхун Хёном.
Ранее сообщалось, что Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в полуфинал Australian Open в парном разряде.
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