Федерер вышел в полуфинал Australian Open

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Швейцарец Роджер Федерер вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Федерер вышел в полуфинал Australian Open
  • Reuters
  • © Edgar Su

В четвертьфинальном матче спортсмен в трёх сетах обыграл представителя Чехии Томаша Бердыха — 7:6, 6:3, 6:4.

За выход в решающую стадию турнира Федерер поборется с южнокорейцем Чхун Хёном.

Ранее сообщалось, что Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в полуфинал Australian Open в парном разряде.

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