Макарова и Веснина вышли в полуфинал Australian Open в парном разряде

Короткая ссылка
Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

В 1/4 финала российские теннисистки в трёх сетах обыграли Габриэлу Дабровски из Канады и Сюй Ифань из Китая со счётом 0:6, 6:1, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.

За право выхода в финал дуэт Макарова — Веснина встретится с румынской парой Моника Никулеску — Ирина Бегу.

Ранее сообщалось, что Макарова вышла в 1/4 финала Australian Open в миксте.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Теннис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru