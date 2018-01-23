Макарова и Веснина вышли в полуфинал Australian Open в парном разряде

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

В 1/4 финала российские теннисистки в трёх сетах обыграли Габриэлу Дабровски из Канады и Сюй Ифань из Китая со счётом 0:6, 6:1, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.

За право выхода в финал дуэт Макарова — Веснина встретится с румынской парой Моника Никулеску — Ирина Бегу.

Ранее сообщалось, что Макарова вышла в 1/4 финала Australian Open в миксте.