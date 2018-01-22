Россиянка Макарова вышла в 1/4 финала Australian Open в миксте
Россиянка Екатерина Макарова и бразилец Бруно Суарес вышли в 1/4 финала Australian Open в миксте.
Российско-бразильский дуэт в трёх сетах обыграл австралийскую пару Саманта Стосур — Самуэль Грот со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 11:9.
В четвертьфинале Макарова и Суарес встретятся с победителями матча Андреа Сестини-Главачкова/Эдуар Роже-Васслен — Надежда Киченок/Марсель Гранольерс.
Ранее Макарова вместе с Еленой Весниной вышли в четвертьфинал Australian Open в парном разряде.
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