Россиянки Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал Australian Open в парном разряде
Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.
В матче третьего круга спортсменки в трёх сетах обыграли чешских теннисисток Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (4:7), 6:2.
На следующем этапе российской паре будут противостоять Габриэла Дабровски из Канады и Сюй Ифань из Китая.
Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал.
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