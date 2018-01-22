Россиянки Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал Australian Open в парном разряде

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Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

В матче третьего круга спортсменки в трёх сетах обыграли чешских теннисисток Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (4:7), 6:2.

На следующем этапе российской паре будут противостоять Габриэла Дабровски из Канады и Сюй Ифань из Китая.

Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал. 

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