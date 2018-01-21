Украинка Свитолина пробилась в четвертьфинал Australian Open
Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В матче четвёртого круга Свитолина переиграла чешку Денису Аллертову.
Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 6:3, 6:0. Игра продолжалась 59 минут.
В 1/4 финала Свитолина встретится с бельгийкой Элизой Мертенс.
Ранее Мертенс впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard