Украинка Свитолина пробилась в четвертьфинал Australian Open

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Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче четвёртого круга Свитолина переиграла чешку Денису Аллертову.

Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 6:3, 6:0. Игра продолжалась 59 минут.

В 1/4 финала Свитолина встретится с бельгийкой Элизой Мертенс.

Ранее Мертенс впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема.

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