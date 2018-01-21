Бельгийка Мертенс впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема

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Бельгийка Элисе Мертенс пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче четвёртого круга 37-я ракетка мира обыграла хорватку Петру Мартич со счётом 7:6, 7:5.

Для 22-летней бельгийской теннисистки этот выход в четвертьфинал стал первым в карьере на турнирах Большого шлема.

Следующей соперницей Мертенс станет либо украинка Элина Свитолина, либо чешка Дениса Аллертова.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль и Марин Чилич вышли в четвертьфинал Australian Open.

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