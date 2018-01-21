Надаль и Чилич вышли в четвертьфинал Australian Open

Испанец Рафаэль Надаль и хорват Марин Чилич пробились в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче четвёртого круга первая ракетка мира Надаль обыграл аргентинца Диего Шварцмана. Встреча продолжалась 3 часа 51 минуту и завершилась со счётом 6:3, 6:7, 6:3, 6:3.

Чилич в четырёх сетах одолел сопротивление испанца Пабло Карреньо-Бусты. Матч продолжался 3 часа 31 минуту и завершился со счётом 6:7, 6:3, 7:6, 7:6 в пользу хорвата.

Четвертьфинал Надаль — Чилич состоится 23 января.

Ранее сообщалось, что Каролина Возняцки вышла в четвертьфинал Australian Open.