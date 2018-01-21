Возняцки вышла в четвертьфинал Australian Open

Датчанка Каролина Возняцки пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче четвёртого круга спортсменка из Дании в двух сетах обыграла словацкую теннисистку Магдалену Рыбарикову. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:0.

Соперницей Возняцки в четвертьфинале станет испанка Карла Суарес-Наварро, в трёх сетах одолевшая представительницу Эстонии Анетт Контавейт — 4:6, 6:4, 8:6.

Ранее сообщалось, что Федерер вышел в четвёртый круг Australian Open.