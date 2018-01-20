Федерер переиграл Гаске и вышел в четвёртый круг Australian Open

Короткая ссылка
Швейцарец Роджер Федерер переиграл француза Ришара Гаске и вышел в четвёртый раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 6:2, 7:5, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 1 минуту.

В 1/8 финала Федерер встретится с венгром Мартоном Фучовичем.

Ранее заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал вылет Марии Шараповой с Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Теннис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru