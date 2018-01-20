Федерер переиграл Гаске и вышел в четвёртый круг Australian Open
Швейцарец Роджер Федерер переиграл француза Ришара Гаске и вышел в четвёртый раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 6:2, 7:5, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 1 минуту.
В 1/8 финала Федерер встретится с венгром Мартоном Фучовичем.
Ранее заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал вылет Марии Шараповой с Открытого чемпионата Австралии по теннису.
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