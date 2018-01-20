Тренер назвал причины проигрыша Шараповой на Australian Open

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал вылет Марии Шараповой с Открытого чемпионата Австралии по теннису.

«Мария пока находится только на полпути к лучшей форме. Она не поражает нас передвижениями по корту, раньше она двигалась больше, и у неё стало больше брака при ударах. И эти ошибки, в том числе и невынужденные, дают о себе знать», — приводит слова Янчука «Р-Спорт».

Тренер отметил, что уровень игры Шараповой пока не тот, что был раньше, поэтому было сложно рассчитывать на победу. Он добавил, что ошибки порой возникали ни с того ни с сего.

«Мария находится на пути к своей прежней игре. И на данной стадии от неё рано ожидать максимальных результатов», — поведал Янчук. По его словам, у Шараповой пока не стабилизировались удары при выполнении подач, и Мария пытается интуитивно решить эту проблему.

Ранее сообщалось, что Шарапова проиграла Кербер в третьем круге Australian Open.

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