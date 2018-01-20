Шарапова проиграла Кербер в третьем круге Australian Open

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Россиянка Мария Шарапова потерпела поражение от немки Анжелики Кербер в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Встреча, состоявшая из двух сетов, закончилась со счётом 1:6, 3:6.

Следующей соперницей Кербер станет либо представительница Польши Агнешка Радваньская, либо Се Шувэй из Тайваня.

Ранее сообщалось, что Макарова и Веснина прошли в третий круг Australian Open в парном разряде.

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