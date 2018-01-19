Макарова и Веснина прошли в третий круг Australian Open в парном разряде

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Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде.

Во втором раунде спортсменки в двух сетах обыграли дуэт Далилы Якупович (Словения) и Ирины Хромачёвой (Россия) со счётом 6:2, 6:3. Поединок длился 1 час 7 минут.

На следующем этапе российским теннисисткам будут противостоять победители встречи Барбора Крейчикова / Катержина Синякова (Чехия) — Зарина Дияс (Казахстан) / Магда Линетт (Польша).

Ранее швейцарец Роджер Федерер установил рекорд турниров Большого шлема.

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