Федерер установил рекорд турниров Большого шлема

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Швейцарский теннисист Роджер Федерер, который оказался сильнее немца Ян-Леннарда Штруффа во втором круге Открытого чемпионата Австралии, побил рекорд турниров Большого шлема.

Об этом сообщает Gracenote Olympic в Twitter.

36-летний спортсмен является первым теннисистом, сумевшим пробиться в третий раунд данных соревнований в 19-й раз подряд.

Предыдущий рекорд принадлежал представителю США Джимми Коннорсу.

Ранее сообщалось, что Хачанов проиграл Дель Потро во втором круге Australian Open.

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