Федерер установил рекорд турниров Большого шлема

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, который оказался сильнее немца Ян-Леннарда Штруффа во втором круге Открытого чемпионата Австралии, побил рекорд турниров Большого шлема.

Об этом сообщает Gracenote Olympic в Twitter.

36-летний спортсмен является первым теннисистом, сумевшим пробиться в третий раунд данных соревнований в 19-й раз подряд.

Предыдущий рекорд принадлежал представителю США Джимми Коннорсу.

Roger Federer is the first man in the Open Era to reach the third round at a single Grand Slam for the 19th time (Jimmy Connors 18 at @usopen). #AusOpen — Gracenote Olympic (@GracenoteGold) 18 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что Хачанов проиграл Дель Потро во втором круге Australian Open.