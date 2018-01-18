Федерер установил рекорд турниров Большого шлема
Швейцарский теннисист Роджер Федерер, который оказался сильнее немца Ян-Леннарда Штруффа во втором круге Открытого чемпионата Австралии, побил рекорд турниров Большого шлема.
Об этом сообщает Gracenote Olympic в Twitter.
36-летний спортсмен является первым теннисистом, сумевшим пробиться в третий раунд данных соревнований в 19-й раз подряд.
Предыдущий рекорд принадлежал представителю США Джимми Коннорсу.
Roger Federer is the first man in the Open Era to reach the third round at a single Grand Slam for the 19th time (Jimmy Connors 18 at @usopen). #AusOpen— Gracenote Olympic (@GracenoteGold) 18 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что Хачанов проиграл Дель Потро во втором круге Australian Open.
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