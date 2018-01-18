Хачанов проиграл Дель Потро во втором круге Australian Open

Россиянин Карен Хачанов в четырёх сетах уступил аргентинцу Хуану Мартину Дель Потро в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Встреча продолжалась 3 часа 46 минут и завершилась со счётом 6:4, 7:6, 6:7, 6:4 в пользу аргентинца.

Следующим соперником Дель Потро станет чешский теннисист Томаш Бердых.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев не смог пробиться в третий круг Australian Open.