Медведев не мог пробиться в третий круг Australian Open

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Россиянин Даниил Медведев уступил представителю Южной Кореи Чхун Хёну в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Встреча продолжалась 1 час 59 минут и завершилась со счётом 6:7, 1:6, 1:6.

Следующим соперником Хёна станет либо немец Александр Зверев, либо его соотечественник Петер Гоёвчик.

Ранее сообщалось, что Евгений Донской и Екатерина Александрова не смогли преодолеть барьер второго круга Australian Open.

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