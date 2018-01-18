Донской и Александрова не смогли преодолеть барьер второго круга Australian Open
Россияне Евгений Донской и Екатерина Александрова потерпели поражения в матчах второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Донской в четырёх сетах уступил итальянцу Фабио Фоньини со счётом 6:2, 3:6, 4:6, 1:6.
Александрова в двух партиях потерпела поражение от американки Мэдисон Киз со счётом 0:6, 1:6.
Ранее сообщалось, что Анжелика Кербер стала соперницей Марии Шараповой в третьем круге Australian Open.
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