Донской и Александрова не смогли преодолеть барьер второго круга Australian Open

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Россияне Евгений Донской и Екатерина Александрова потерпели поражения в матчах второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Донской в четырёх сетах уступил итальянцу Фабио Фоньини со счётом 6:2, 3:6, 4:6, 1:6.

Александрова в двух партиях потерпела поражение от американки Мэдисон Киз со счётом 0:6, 1:6.

Ранее сообщалось, что Анжелика Кербер стала соперницей Марии Шараповой в третьем круге Australian Open.

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