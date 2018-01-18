Кербер стала соперницей Шараповой в третьем круге Australian Open

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Немка Анжелика Кербер пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче второго круга немка, занимающая 16-е место в мировом рейтинге теннисисток, в двух партиях обыграла представительницу Хорватии Донну Векич. Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:1.

Следующей соперницей Кербер станет россиянка Мария Шарапова.

Ранее сообщалось, что третья ракетка мира Гарбинье Мугуруса завершила выступление на Australian Open.

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