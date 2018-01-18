Третья ракетка мира Мугуруса завершила выступление на Australian Open

Испанка Гарбинье Мугуруса не смогла преодолеть барьер второго круга на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Бывшая первая ракетка мира, ныне занимающая третью строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в двух сетах, уступила представительнице Тайваня Се Шувэй. Матч продолжался 2 часа 1 минуту и завершился со счётом 6:7, 4:6. Соперницей Шувэй в третьем круге Australian Open станет польская теннисистка Агнешка Радваньская. Ранее сообщалось, что местом проведения итогового турнира WTA станет Шэньчжэнь.