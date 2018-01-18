Местом проведения итогового турнира WTA станет Шэньчжэнь
Женская теннисная ассоциация объявила, что местом проведения итогового турнира WTA начиная с 2019 года станет китайский Шэньчжэнь.
Об этом сообщает пресс-служба организации.
Контракт на проведение турнира рассчитан до 2028 года. Отмечается, что призовой фонд составит рекордные $14 млн.
В борьбе за место проведения также участвовали Санкт-Петербург и Сингапур.
Ранее сообщалось, что Шарапова обыграла Севастову и вышла в третий круг Australian Open.
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