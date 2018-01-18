Местом проведения итогового турнира WTA станет Шэньчжэнь

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Женская теннисная ассоциация объявила, что местом проведения итогового турнира WTA начиная с 2019 года станет китайский Шэньчжэнь.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Контракт на проведение турнира рассчитан до 2028 года. Отмечается, что призовой фонд составит рекордные $14 млн.

В борьбе за место проведения также участвовали Санкт-Петербург и Сингапур.

Ранее сообщалось, что Шарапова обыграла Севастову и вышла в третий круг Australian Open.

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