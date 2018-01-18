Шарапова обыграла Севастову и вышла в третий круг Australian Open
Россиянка Мария Шарапова одержала победу над представительницей Латвии Анастасией Севастовой в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счётом 6:1, 7:6.
Следующей соперницей Шараповой станет либо немка Анжелика Кербер, либо хорватка Донна Векич.
Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв вышел в третий круг Australian Open.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.