Шарапова обыграла Севастову и вышла в третий круг Australian Open

Короткая ссылка
Россиянка Мария Шарапова одержала победу над представительницей Латвии Анастасией Севастовой в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счётом 6:1, 7:6.

Следующей соперницей Шараповой станет либо немка Анжелика Кербер, либо хорватка Донна Векич.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв вышел в третий круг Australian Open.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Теннис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119