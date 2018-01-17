Рублёв вышел в третий круг Australian Open
Российский теннисист Андрей Рублёв сумел пробиться в третий круг Открытого турнира Австралии, обыграв киприота Маркоса Багдатиса.
Встреча, состоявшая из четырёх сетов, длилась 3 часа 5 минут. Рублёв оказался сильнее в трёх партиях — 6:4, 6:7, 6:4, 6:2.
В следующем раунде спортсмену будет противостоять победитель пары Григор Димитров (Болгария) — Маккензи Макдональд (США).
Ранее сообщалось, что в Австралии зрители дразнили стонами белорусскую теннисистку.
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