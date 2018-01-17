В Австралии зрители дразнили стонами белорусскую теннисистку

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Зрители на матче Открытого чемпионата Австралии по теннису задразнили стонами белорусскую спортсменку Арину Соболенко, имитируя её крик.

Об этом в Twitter сообщает 7Tennis.

«Леди и джентльмены, пожалуйста, во время розыгрыша не кричите», — сказала судья на вышке во время инцидента. 

Соболенко проводила встречу с австралийской теннисисткой Эшли Барти и уступила со счётом 7:6, 4:6, 4:6.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина потерпела поражение во втором круге Australian Open.

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