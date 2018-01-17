В Австралии зрители дразнили стонами белорусскую теннисистку
Зрители на матче Открытого чемпионата Австралии по теннису задразнили стонами белорусскую спортсменку Арину Соболенко, имитируя её крик.
Об этом в Twitter сообщает 7Tennis.
«Леди и джентльмены, пожалуйста, во время розыгрыша не кричите», — сказала судья на вышке во время инцидента.
"Ladies & gentlemen please, during the rally, do not scream."— #7TENNIS 🎾 (@7tennis) 16 января 2018 г.
The Chair Umpire may have regretted her choice of words during this 🇦🇺 Barty v 🇧🇾
Sabalenka #AusOpen match...
👂 pic.twitter.com/x6WhfSeH9J
Соболенко проводила встречу с австралийской теннисисткой Эшли Барти и уступила со счётом 7:6, 4:6, 4:6.
Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина потерпела поражение во втором круге Australian Open.
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