В Австралии зрители дразнили стонами белорусскую теннисистку

Зрители на матче Открытого чемпионата Австралии по теннису задразнили стонами белорусскую спортсменку Арину Соболенко, имитируя её крик.

Об этом в Twitter сообщает 7Tennis.

«Леди и джентльмены, пожалуйста, во время розыгрыша не кричите», — сказала судья на вышке во время инцидента.

"Ladies & gentlemen please, during the rally, do not scream."



The Chair Umpire may have regretted her choice of words during this 🇦🇺 Barty v 🇧🇾

Sabalenka #AusOpen match...



👂 pic.twitter.com/x6WhfSeH9J — #7TENNIS 🎾 (@7tennis) 16 января 2018 г.

Соболенко проводила встречу с австралийской теннисисткой Эшли Барти и уступила со счётом 7:6, 4:6, 4:6.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина потерпела поражение во втором круге Australian Open.