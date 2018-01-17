Касаткина потерпела поражение во втором круге Australian Open

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Россиянка Дарья Касаткина не вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проиграв представительнице Польши Магде Линетт.

Встреча, длившаяся 1 час 42 минуты, завершилась со счётом 6:7, 2:6.

В следующем раунде турнира Линетт будет противостоять чешка Дениса Аллертова, которая вышла в основную сетку турнира из квалификации.

Ранее сообщалось, что Вихлянцева не вышла во второй круг Australian Open в парном разряде, а Александрова одержала победу в первом раунде.

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