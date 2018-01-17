Вихлянцева не вышла во второй круг Australian Open в парном разряде, Александрова одержала победу в первом раунде

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Россиянка Наталья Вихлянцева в паре с австралийкой Ариной Родионовой потерпели поражение во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде.

Спортсменки уступили украинке Катерине Бондаренко и сербке Александре Крунич со счётом 2:6, 2:6. В следующем раунде победительницы встретятся со швейцаркой Викторией Голубич и сербкой Ниной Стоянович.

Россиянка Екатерина Александрова в дуэте с латвийкой Анастасией Севастовой победила представительниц США Кэтрин Картан Беллис и Чехии Макету Вондроушову со счётом 6:3, 6:2.

Ранее сообщалось, что Павлюченкова уступила Бондаренко во втором круге Australian Open.

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