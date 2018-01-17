Павлюченкова уступила Бондаренко во втором круге Australian Open

Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла одолеть украинку Катерину Бондаренко в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Встреча, длившаяся 1 час 15 минут, закончилась поражением со счётом 2:6, 3:6. Лучшим результатом Павлюченковой на турнирах Australian Open является прошлогодний выход в четвертьфинал. Катерине Бондаренко в следующем поединке будет противостоять представительница Словакии Магдалена Рыбарикова. Ранее сообщалось, что Макарова и Веснина пробились во второй круг Australian Open в парном разряде.