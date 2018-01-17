Павлюченкова уступила Бондаренко во втором круге Australian Open
Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла одолеть украинку Катерину Бондаренко в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Встреча, длившаяся 1 час 15 минут, закончилась поражением со счётом 2:6, 3:6.
Лучшим результатом Павлюченковой на турнирах Australian Open является прошлогодний выход в четвертьфинал.
Катерине Бондаренко в следующем поединке будет противостоять представительница Словакии Магдалена Рыбарикова.
Ранее сообщалось, что Макарова и Веснина пробились во второй круг Australian Open в парном разряде.
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