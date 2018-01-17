Павлюченкова уступила Бондаренко во втором круге Australian Open

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Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла одолеть украинку Катерину Бондаренко в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Встреча, длившаяся 1 час 15 минут, закончилась поражением со счётом 2:6, 3:6.

Лучшим результатом Павлюченковой на турнирах Australian Open является прошлогодний выход в четвертьфинал.

Катерине Бондаренко в следующем поединке будет противостоять представительница Словакии Магдалена Рыбарикова.

Ранее сообщалось, что Макарова и Веснина пробились во второй круг Australian Open в парном разряде.

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