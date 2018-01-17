Макарова и Веснина пробились во второй круг Australian Open в парном разряде

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде.

В первом матче спортсменки в двух сетах обыграли дуэт Слоан Стивенс (США) и Эжени Бушар (Канада) — 6:4, 6:4. Поединок длился 1 час 24 минуты. На следующем этапе российским теннисисткам будут противостоять победители встречи Петра Мартич (Хорватия) / Магдалена Рыбарикова (Словакия) — Лорен Дэвис (США) / Элисон Риске (США). Ранее сообщалось, что суд вынес решение в пользу теннисистки Виктории Азаренко в деле об опеке над сыном.