Макарова и Веснина пробились во второй круг Australian Open в парном разряде

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Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде.

В первом матче спортсменки в двух сетах обыграли дуэт Слоан Стивенс (США) и Эжени Бушар (Канада) — 6:4, 6:4. Поединок длился 1 час 24 минуты.

На следующем этапе российским теннисисткам будут противостоять победители встречи Петра Мартич (Хорватия) / Магдалена Рыбарикова (Словакия) — Лорен Дэвис (США) / Элисон Риске (США).

Ранее сообщалось, что суд вынес решение в пользу теннисистки Виктории Азаренко в деле об опеке над сыном.

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