Суд вынес решение в пользу теннисистки Азаренко в деле об опеке над сыном
Суд Калифорнии вынес решение в пользу белорусской теннисистки Виктории Азаренко в деле по опеке над сыном.
Дело будет рассмотрено в Белоруссии, а не в США, сообщает TMZ Sports.
У отца ребёнка — гражданина США Билли Макги — есть три недели на подачу апелляции.
Азаренко не выступает в теннисном туре с июля 2017 года. Она не могла уехать из США из-за того, что ребёнку нельзя было покидать Калифорнию до окончательного решения суда.
Ранее стало известно, что Азаренко не сыграет на Australian Open из-за судебного разбирательства.
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