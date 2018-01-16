Суд вынес решение в пользу теннисистки Азаренко в деле об опеке над сыном

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Суд Калифорнии вынес решение в пользу белорусской теннисистки Виктории Азаренко в деле по опеке над сыном.

Дело будет рассмотрено в Белоруссии, а не в США, сообщает TMZ Sports.

У отца ребёнка — гражданина США Билли Макги — есть три недели на подачу апелляции.

Азаренко не выступает в теннисном туре с июля 2017 года. Она не могла уехать из США из-за того, что ребёнку нельзя было покидать Калифорнию до окончательного решения суда.

Ранее стало известно, что Азаренко не сыграет на Australian Open из-за судебного разбирательства.

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