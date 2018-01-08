Бывшая первая ракетка мира Азаренко не сыграет на Australian Open из-за судебного разбирательства

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Бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко не примет участия в Australian Open.

«К сожалению, Азаренко не выступит в Австралии в этом году, хотя это её любимый турнир. Она с нетерпением ждёт возвращения в Мельбурн в следующем году», — приводит слова директора турнира Крейга Тили пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

Причиной такого решения стало судебное разбирательство по опеке над ребёнком Лео.

Australian Open пройдёт с 15 по 28 января.

Ранее сообщалось, что Гёргес стала победительницей турнира в Окленде.

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