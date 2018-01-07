Гёргес стала победительницей турнира в Окленде

Немка Юлия Гёргес стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в новозеландском Окленде.

Спортсменка переиграла датчанку Каролину Возняцки в двух сетах — 6:4, 7:6. Игра длилась 1 час 33 минуты.

Гёргес завоевала третий титул подряд. В прошлом сезоне она одержала победу на соревнованиях в китайском Чжухае и на московском Кубке Кремля.

Ранее сообщалось, что теннисистка Веснина начала сезон с победы на турнире в Сиднее.