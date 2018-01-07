Теннисистка Веснина начала сезон с победы на турнире в Сиднее
Российская теннисистка Елена Веснина переиграла испанку Лару Арруабаррену в первом круге турнира в Сиднее.
Матч длился 1 час 7 минут и закончился со счётом 6:2, 6:2.
В следующем раунде Веснина может встретиться с латвийкой Анастасией Севастовой или словачкой Доминикой Цибулковой.
Ранее сообщалось, что Екатерина Макарова обыграла Елену Остапенко в первом круге турнира в Сиднее.
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