Теннисистка Веснина начала сезон с победы на турнире в Сиднее

Российская теннисистка Елена Веснина переиграла испанку Лару Арруабаррену в первом круге турнира в Сиднее.

Матч длился 1 час 7 минут и закончился со счётом 6:2, 6:2.

В следующем раунде Веснина может встретиться с латвийкой Анастасией Севастовой или словачкой Доминикой Цибулковой.

Ранее сообщалось, что Екатерина Макарова обыграла Елену Остапенко в первом круге турнира в Сиднее.