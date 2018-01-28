Шарапова получила уайлд-кард на турнир WTA в Катаре
Организаторы турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в столице Катара Дохе выдали россиянке Марии Шараповой специальное приглашение в основную сетку соревнований.
Как сообщает Tennis Tour Talk, помимо Шараповой, уайлд-кард в основную сетку турнира получила белорусская теннисистка Виктория Азаренко.
Приглашения в квалификацонный раунд получили россиянка Вера Звонарёва, немка Сабина Лисицки и украинка Анастасия Васильева.
Турнир пройдёт с 12 по 18 февраля.
Ранее СМИ сообщили имя нового избранника Шараповой.
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