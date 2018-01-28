СМИ: Стало известно имя нового избранника Шараповой

Стали известны подробности личной жизни российской теннисистки Марии Шараповой.

Шарапова начала встречаться с английским предпринимателем Александром Гликсом, сообщает Daily Mail.

Английское издание опубликовало фотографию Шараповой и Гликса на выходе из аэропорта Лос-Анджелеса. Пара уехала вместе в одном такси. Пока ни россиянка, ни британец не подтвердили факт отношений.

Александр Гликс является одним из основателей аукционного дома Paddle8.

Ранее бывшая пятая ракетка мира россиянка Анна Чакветадзе оценила выступление Марии Шараповой на Открытом чемпионате Австралии по теннису — первом в сезоне турнире Большого шлема.