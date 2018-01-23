Чакветадзе считает, что смена личного тренера позволит Шараповой прибавить

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Бывшая пятая ракетка мира россиянка Анна Чакветадзе оценила выступление Марии Шараповой на Открытом чемпионате Автралии по теннису — первом в сезоне турнире Большого шлема.

«Видно, что Мария прибавляет. Она сама была неплохо готова. Проблем с физикой нет, травмы её не беспокоят. Она отлично провела два матча в Мельбурне. Но все же ей чего-то не хватает. Не получается собрать в единый паззл всю игру. Когда надо – не выручает подача. В другой момент не достаёт стабильности», — приводит слова Чакветадзе «Советский спорт».

Она отметила, что Шарапова близка, и в то же время далека от оптимальной формы, и предположила, что ей возможно стоит поменять личного тренера.

«Со Свеном Гренефельдом у Шараповой не клеится. Он хороший человек, всегда поддержит в сложной ситуации. Он подходит Марии, как личность. Но, возможно, не подходит как тренер. Смена наставника способна дать тот свежий глоток воздуха, тот эмоциональный толчок, который позволит Марии прибавить», — добавила бывшая теннисистка.

Шарапова завершила выступление на Australian Open, в третьем круге проиграв Анжелике Кербер.

Ранее Шарапова подтвердила, что не будет выступать на Кубке Федерации

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