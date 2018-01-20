Шарапова подтвердила, что не будет выступать на Кубке Федерации

Короткая ссылка
Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о ближайших планах.

«Я не планирую играть в Кубке Федерации в этом году. Мои ближайшие планы — отправиться на Ближний Восток», — приводит слова Шараповой официальный сайт Australian Open.

Теннисистка не выступала за сборную России на Кубке Федерации с 2015 года.

Ранее заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал вылет Марии Шараповой с Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Теннис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru