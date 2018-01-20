Шарапова подтвердила, что не будет выступать на Кубке Федерации
Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о ближайших планах.
«Я не планирую играть в Кубке Федерации в этом году. Мои ближайшие планы — отправиться на Ближний Восток», — приводит слова Шараповой официальный сайт Australian Open.
Теннисистка не выступала за сборную России на Кубке Федерации с 2015 года.
Ранее заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал вылет Марии Шараповой с Открытого чемпионата Австралии по теннису.
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