«Работаем, чтобы хорошо стартовать»: сборная России по футболу начала подготовку к чемпионату мира

Сборная России по футболу провела первую тренировку в рамках завершающего сбора перед ЧМ-2018. 20 мая подопечные Станислава Черчесова отправятся в австрийский Нойштифт, где пробудут до 1 июня, после чего вновь продолжат работу на базе в Новогорске. Как футболисты национальной команды начали подготовку к домашнему мундиалю — в материале RT.

Московская погода отметила важный рубеж подготовки российской сборной по футболу к чемпионату мира — первую тренировку. За час до её начала над подмосковным Новогорском разгулялась стихия. Ливень и порывистый ветер мешали телевизионным бригадам настраивать аппаратуру, а на подступах к полю за считаные секунды образовались глубокие лужи.

Однако все это факторы не испугали Станислава Черчесова и его подопечных. С десятиминутным опозданием футболисты появились на поле. Укрыться от дождя пытались лишь Юрий Жирков и Фёдор Смолов, но и они приступили к работе на поле. А вот Артёма Дзюбу медицинский штаб национальной команды решил поберечь. С утра форвард почувствовал лёгкое недомогание, у него поднялась температура. Отсутствие на тренировке Дениса Черышева, Романа Нойштедтера и Владимира Габулова обусловлено другим фактором — игроки до сих пор находятся в расположении своих европейских клубов и присоединятся к команде позднее.

Не напугала погода и многочисленных гостей тренировки. За работой национальной команды внимательно следили исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев, заслуженный тренер России Анатолий Бышовец и вице-премьер по строительству и региональной политике Виталий Мутко, который рассказал журналистам о своём разговоре с командой.

«Поздравил ребят с возможностью представить страну на самом главном в их жизни событии. Эти ребята мне не чужие, многие годы мы шли плечом к плечу. Сказал им, что надо вернуть доверие болельщиков, попросил забыть обо всех личных проблемах, абстрагироваться от всего и работать», — заявил журналистам Мутко.

«За слова надо будет ответить»

Вслед за Мутко перед СМИ появился главный наставник российской сборной Станислав Черчесов. Тренер рассказал о ближайших планах и признался, что команда перестала обращать внимание на визиты допинг-офицеров.

— Оцените уровень подготовки к чемпионату. Что ещё осталось сделать до ЧМ?

— Сегодня сложно говорить об этом, ведь мы только начали. Это занятие втягивающее, а завтра уже проведём тест, чтобы понять, кто в каком состоянии. Постепенно будем добавлять нагрузку.

— Команда работала в неполном составе. Расскажите, что с отсутствующими игроками?

— У Нойштедтера, Габулова и Черышева ещё игры. Они прилетят к нам в Австрию. Дзюба приехал с температурой 37. Решили поберечь от дождя, он побегал в зале и завтра должен приступить к работе в общей группе.

— Погода не помешала?

— Нет! Что хотели, то и сделали. Поле готово — никакого дискомфорта.

— Как оцениваете состояние Игнашевича? Он признался, что чувствует себя новичком в этой команде.

— Новичок? Это знакомое слово. Только в последнее время мы слышим его в другом аспекте. Сергея все прекрасно знают, приняли его хорошо. Состояние тоже удовлетворительное.

— Как думаете, Марио Фернандес заговорит на русском до начала ЧМ?

— Вряд ли заговорит. Если за шесть лет не смог выучить, значит, за месяц точно не получится. Но он всё понимает, а коллектив его принимает. В футболе это самое главное.

— Какие надежды на чемпионат?

— Надежд нет, есть цели. Но о них я вам не скажу, иначе вы завтра больше не придёте. Сейчас главная цель — планомерно готовится к турниру.

— Нервничаете?

— Может, вы нервничаете, раз задаёте такие вопросы. Понятное дело, чем ближе к мундиалю, тем выше будет подниматься градус. Но это никак на нас не давит. Спокойно изучаем соперника, всё идёт по плану.

— Сергей Игнашевич будет работать наравне со всеми? Или из-за возраста получит от вас послабления?

— Дело не в возрасте, а в состоянии. Мы изучаем его и, опираясь на это, даём нагрузку.

— Слухи о допинговых расследованиях вас как-то волнуют?

— Вы начали вопрос со слова «слухи». Нас такое мало волнует. Нас всё время проверяют, каждый сбор, так что реагируем на это нормально.

Черчесов о допинге в сборной России

— Вы уже сказали, что капитаном сборной будет Игорь Акинфеев. А что с вице-капитанами?

— Это Фёдор Смолов и Александр Самедов. Денис Глушаков, раннее выполнявший эту роль, к сожалению, выбыл.

— А что вы думаете про группу, в которой сыграет Россия?

— Думаем и говорим о ней уже с Нового года. Ничего нового, готовимся. Думать уже времени нет, надо для игры в этой группе работать. Сказать можно всё, что угодно. Но за эти слова надо будет потом ответить. Так что пока просто работаем для того, чтобы хорошо стартовать.

— Какие мероприятия запланированы в ближайшее время?

— Ребята задействованы в спонсорских активностях, из-за этого сегодня заезд на базу произошёл раньше намеченного времени. Ближайшие три дня будем тренироваться, но без теории. Она начнётся уже в Австрии, когда соберёмся всем составом.

«У меня есть прямая обязанность забивать мячи»

С журналистами пообщался и нападающий Фёдор Смолов. Он рассказал, готов ли выходить на поле вместе с Артёмом Дзюбой и почему не стал лучшим бомбардиром в РФПЛ.

— Чувствуете ли вы давление из-за того, что чемпионат мира пройдёт в России?

— Мы пока ещё ничего не чувствуем, до турнира остаётся целый месяц. Впереди у нас подготовка к мундиалю. Но уже все мысли о чемпионате мира. Сезон в РФПЛ закончился, теперь мы собрались и будем думать только о предстоящем выступлении.

— Что для вас значит быть вице-капитаном сборной России?

— Прошлой осенью мне уже довелось выводить команду на поле с капитанской повязкой, за что я очень благодарен Станиславу Саламовичу Черчесову. Для меня это большая честь.

— Как в команде адаптировался бразилец Марио Фернандес, на каком языке он общается с партнёрами?

— Он уже давно играет в чемпионате России, выступает за ЦСКА. Мы все его хорошо знаем. Фернандес уже не в первый раз вызывается в сборную. Поэтому никаких проблем с коммуникацией нет. Тем более тренер по физподготовке, который тоже из ЦСКА, неплохо говорит по-русски и может в случае чего перевести что-нибудь Марио.

— Состав сборной России серьёзно поменялся. Приехали Сергей Игнашевич, Фёдор Чалов, Артём Дзюба. Как их встретили?

— Мы теперь шутим, что Игнашевич с ребёнком приехал (смеётся). Такое вполне может быть. На самом деле мне сложно это комментировать, и это будет не совсем верно. Я сам такой же игрок как и те, кого вы перечислили. Тренер посчитал нужным их вызвать. За исключением тех, кто получил травмы, все заслужили этот вызов.

— В первый день сборов в Москве отвратительная погода. Как думаете, это хороший знак?

— Я к таким переменам не привык, в Краснодаре сейчас +30. Мне там комфортно. На самом деле такое происходит не в первый раз. Все знают, как у нас готовятся к 9 Мая, какая стоит погода. Думаю, ближайший месяц она будет такая же.

— Ваш тренер в «Краснодаре» Мурад Мусаев заявил, что если вы покинете клуб, то сделаете это до чемпионата мира…

— Произойти может всё, что угодно, но сейчас я об этом не думаю.

— Вы признавались, что очень рады возвращению Артёма Дзюбы. Его действительно не хватало для атмосферы в команде?

— Да, сейчас пару дней в Москве посмеёмся вместе, а потом будем с берушами ходить.

— Готовы сыграть с ним в паре?

— Я не думаю, а уверен, что сыграть можно со всеми футболистами. Это не составит никаких проблем. А если говорить конкретно об Артёме, то ещё до Кубка конфедераций я говорил, что мы можем сочетаться вполне себе легко.

Смолов о вызове Дзюбы в сборную России

— Вам испортил настроение тот факт, что в третий раз подряд не удалось стать лучшим бомбардиром РФПЛ?

— Честно скажу, что расстроился из-за этого. Хотелось бы поблагодарить судью Артёма Чистякова. Видимо, он поставил на Квинси Промеса и заработал денег.

— Какой результат на чемпионате мира будет считаться успехом?

— Заниматься прогнозами — это неблагодарное дело, тем более мне как одному из участников турнира. У нас есть три гарантированных матча в группе. Надо из неё выходить, а потом всё будет зависеть от того, с кем будем играть. Есть очень много факторов, поэтому не вижу смысла далеко загадывать.

— Перед собой лично ставите какие-то цели на чемпионат мира?

— Как у нападающего у меня будет прямая обязанность забивать мячи. Если сборная России выступит удачно, то у каждого появится возможность проявить себя и переехать в европейский чемпионат. Футбол — это командная игра, каждый отдельный футболист смотрится хорошо, если сборная выступает успешно.

— Уже разбирали игру защитников, против которых предстоит выйти на поле?

— Если честно, то пока не знаю, что из себя представляют Саудовская Аравия и Египет. Знаю только тех, кто играет в ведущих европейских клубах. Но мы будем готовиться, Черчесов нам всё покажет и расскажет.

«Коленки не дрожали, всё как на обычной тренировке»

Другой нападающий сборной России, Фёдор Чалов, говорил о важности попадания в финальный состав команды и высказал своё отношение к приезду Игнашевича.

— Какая задача стоит перед вами на чемпионате мира?

— Сначала нужно попасть в финальный список из 23 игроков, которые поедут на турнир. Я буду к этому идти.

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— Вы удивились, когда получили вызов, или были готовы к этому?

— Да, я удивился, было приятно, что нахожусь на сборе. Но повторюсь, я ещё не в окончательном списке.

— Как чувствовали себя на первой тренировке со сборной?

— Проблем с адаптацией не было. Тут много футболистов из моей команды. Они поддерживают меня. Коленки не дрожали, всё как на обычной тренировке.

— Удачный финиш сезона в ЦСКА принёс вам положительные эмоции?

— Сейчас я в сборной, не думаю, что могу отвечать на этот вопрос.

— Сергей Игнашевич вас напутствовал перед вызовом в сборную? Потом он сам к вам присоединился…

— Я очень рад, что Сергей в команде. Это большой плюс, и мне лично он поможет.

— Как вы общаетесь с Фернандесом? Ведь он не говорит по-русски…

— Он не говорит, но всё понимает. Марио уже очень давно играет в России, у нас с ним хорошее взаимодействие.

— Вы готовы сыграть на какой-нибудь позиции, помимо нападающего?

— Я готов играть там, куда меня поставят.