От «мучительной скуки» до «слёз радости»: как фанаты Marvel встретили новых «Мстителей»

В четверг, 3 мая в российский прокат вышел фантастический боевик «Мстители: Война бесконечности» — девятнадцатый фильм кинематографической вселенной Marvel. В США «Война бесконечности» принесла $258 млн за первые выходные, поставив новый рекорд сборов в премьерный уик-энд. Ожидается, что картина займёт первое место по кассовым сборам и на территории России. О новой части супергеройской франшизы и о том, как релиз встретили поклонники — в материале RT.

В четверг, 3 мая в российский прокат вышел фантастический боевик «Мстители: Война бесконечности» (Avengers: Infinity War) — девятнадцатый фильм кинематографической вселенной Marvel и сиквел «Мстителей» 2012 и 2015 годов.

В Северной Америке картина (там прокат начался на неделю раньше) уже побила несколько рекордов. На этой территории «Война бесконечности» за прошедшую неделю заработала $305,9 млн. Как отмечает Variety, до этого так быстро отметку в $300 миллионов преодолевал только фильм «Звёздные войны: Пробуждение силы». В США «Война бесконечности» принесла за первые выходные $258 млн, поставив новый рекорд сборов в премьерный уик-энд. Мировая касса картины на данный момент составляет $808,4 млн.

Согласно информации издания, после рекордных сборов фильм ожидает ещё один мощный уик-энд: по прогнозам, за вторые выходные картина студии Marvel соберёт от $100 млн до $130 млн.

Первое место в бокс-офисе по итогам 3—6 мая «Мстителям» пророчат и в России. В частности, «Бюллетень кинопрокатчика» прогнозирует сборы в 900 млн рублей (более $14,5 млн).

© Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности»

«Самое эпичное кино»

Новые «Мстители» — кульминация всей десятилетней истории экранизации франшизы. В фильме появляются десятки героев вселенной Marvel, чьи пути ранее не пересекались. В частности, зрители увидят более сорока персонажей, в том числе — Железного человека, Тора, Халка, Капитана Америку, Доктора Стрэнджа, Чёрную пантеру, команду Стражей Галактики и многих других. Все они должны будут объединиться, чтобы противостоять страшной угрозе — суперзлодею Таносу (тот планирует заполучить шесть Камней Бесконечности, благодаря которым можно одним щелчком пальца истребить половину живущих на свете существ).

Длится фильм 2,5 часа — и неспроста: герои должны будут перезнакомиться, произнести по паре фирменных шуток (каждый), порадовать фанатов отсылками к предыдущим картинам или массовой культуре в целом. Ну и, разумеется, принять участие в битвах, без которых едва ли обходятся пять минут экранного времени.

Неподготовленному зрителю, который не углублялся в хитросплетения вселенной Marvel (а то и вовсе пропустил блокбастеры-предшественники), «Война бесконечности» может показаться нелогичной, суматошной и перенасыщенной событиями. Однако это кино, очевидно, делалось в расчёте на фанатов, и их ожидания оправдало. Те называют картину «лучшим фильмом о супергероях», «фильмом, способным разбить сердце» и «фильмом выше всех ожиданий».

«Что за фильм! Я вышел из кинотеатра, и меня трясло, я хотел ещё, в голове вертелись различные вопросы, я предвкушал четвёртую часть, переживал из-за смерти своих фаворитов. Всё это было полностью неожиданно, просто вау!» — пишет один из пользователей IMDb.

© Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности»

По мнению зрителей, наряду с неожиданными сюжетными поворотами одной из наиболее сильных сторон фильма стали интересные «комбинации персонажей» — встречи героев из разных команд, вынужденных биться плечом к плечу. Ну и, разумеется, никого не оставил равнодушным масштаб происходящего.

«У меня в самом деле нет слов после этого фильма. Это самое эпичное кино, которое вы когда-либо видели. Вы будете плакать от удовольствия, плакать от эпичности, и определённо будете плакать от разрывающих сердце сцен. Десять лет всё вело к этому шедевру!..», — пишет другой фанат.

Однако самым сильным моментом «Мстителей», полагают большинство зрителей, стала концовка. Причём многих поклонников франшизы она шокировала настолько, что те не смогли удержаться от спойлеров. Чем вызвали негодование со стороны других фанатов.

Впрочем, один спойлер оказался очень полезным: необходимость дождаться сцену после титров. Её покажут в самом конце, уже после логотипов компаний. Однако, по словам зрителей, такое ожидание себя оправдывает.

Тем не менее, нашлись среди поклонников франшизы и те, кто от «Войны бесконечности» пришёл в ужас.

Как отмечает пользователь того же IMDb, картина продолжает присущую Marvel-Disney линию «плохой игры, плохих диалогов и неловкого юмора».

© Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности»

«Бокс-офис у этого фильма очень высок, но это свидетельствует только о том, что люди тратят деньги на плохое кино. Я не виню за это Marvel. Я люблю Marvel. Предполагаю, что проблема в Disney, потому что они — самая худшая голливудская студия, когда речь заходит о качестве», — подчёркивает он.

«Это было так мучительно, так скучно. Мы не могли досидеть до конца. И, конечно, когда всё закончилось, мы были вынуждены просидеть на том же месте ещё 12 минут, пока всё на самом деле закончится», — негодует другой зритель.

Ожидается, что продолжение «Войны бесконечности», четвёртые «Мстители», появится на американских экранах 2 мая 2019 года. В качестве режиссёров картины выступят братья Энтони и Джо Руссо — создатели последних Avengers и двух фильмов из серии «Первого мстителя».