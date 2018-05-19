Парк ЧМ-2018 по футболу открылся в Санкт-Петербурге

Парк чемпионата мира по футболу 2018 года открылся на Пионерской площади в центре Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает ТАСС.

В церемонии открытия приняли участие председатель оргкомитета мундиаля Аркадий Дворкович и бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв.

«Уважаемые гости, добро пожаловать! Санкт-Петербург — девятый по счёту город, где открылся Парк футбола. Следующий город — Калининград», — сказал Дворкович.

Дворкович оценил работу аттракционов, в числе которых не только площадка для игры в обычный футбол, но и текбол, а также «быстропас». Больше всего посетителей собралось у аттракциона под названием «Робокипер» — желающие пытались забить роботу магнитный мяч.

Ранее Кузяев назвал ЧМ-2018 по футболу шансом для молодых россиян пробиться в Европу.