Кузяев назвал ЧМ-2018 по футболу шансом для молодых россиян пробиться в Европу

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Далер Кузяев поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира 2018 года.

«Конечно, это большой шанс для многих игроков. Если будут предложения от европейских клубов, нужно будет рассмотреть их и принять. Потому что ведущие европейские чемпионаты — Англии, Испании и Германии, — мне кажется, сильнее нашего», — приводит слова Кузяева РИА Новости.

По его словам, перспектива уехать в Европу больше относится к молодым футболистам.

«Насколько я знаю, Федя Смолов хочет, Саша Головин. Я? Посмотрим. Я на данный момент являюсь игроком «Зенита», чему я очень рад. Если поступит предложение от какого-нибудь европейского клуба, нужно рассмотреть с разных сторон», — добавил Кузяев.

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