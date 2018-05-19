Экс-футболист сборной Испании рассказал, в чём заключается преимущество национальной команды России на ЧМ-2018

Бывший игрок мадридского «Реала» и сборной Испании по футболу Мичел Сальгадо поделился мнением о том, в чём заключается преимущество национальной команды России на чемпионате мира 2018 года.

«Это сложный вопрос. Россия не играла в отборочных матчах, поэтому сложно оценить уровень команды на данный момент. Есть большая разница между товарищескими матчами и отборочными. Реальное преимущество России заключается в том, что никто по-настоящему не может оценить её уровень на данный момент», — сказал Сальгадо в беседе с корреспондентом RT.

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