Зобнин ответил на вопрос о конфликте Денисова и Черчесова

Короткая ссылка
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин отказался комментировать конфликт капитана «Локомотива» Игоря Денисова и главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

«Я не могу об этом говорить. Это не моя история, пусть Денисов и главный тренер сами разбираются», — цитирует Зобнина «Чемпионат».

Ранее Денисов рассказал о конфликте с Черчесовым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных