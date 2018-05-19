Зобнин ответил на вопрос о конфликте Денисова и Черчесова
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин отказался комментировать конфликт капитана «Локомотива» Игоря Денисова и главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.
«Я не могу об этом говорить. Это не моя история, пусть Денисов и главный тренер сами разбираются», — цитирует Зобнина «Чемпионат».
Ранее Денисов рассказал о конфликте с Черчесовым.
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