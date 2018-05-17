Игорь Денисов рассказал о конфликте с Черчесовым

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Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов рассказал о конфликте с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым.

Черчесов и Денисов вместе работали в московском «Динамо». Футболист признался, что в 2015 году на матч чемпионата России с «Зенитом» он вышел с недолеченной травмой. Он выразил недовольство отсутствием в стартовом составе Артура Юсупова, который, по мнению Денисова, был лучшим игроком «Динамо».

«Проходит игра, мы проигрываем 0:1 — и всё, отпускаем «Зенит» вперед. В раздевалке это видели все, абсолютно все русские игроки. Они сейчас почему-то не рассказывают этого, но все знают, что это правда. Я говорю: «Саламыч, вы знаете, что я колю уколы. Почему из-за каких-то документальных вопросов не играет наш лучший футболист?» — приводит слова Денисова Sports.ru.

Он рассказал, как отреагировал Черчесов на его замечание.

«Он заходит, слышит это, резко подходит ко мне: «Я тебе не Спаллетти, я тебя быстро на место поставлю. Пошли в душ, я тебе там шею сломаю». Рядом со мной сидит Юсуп: «Вы как разговариваете?» Черчесов ему: «Иди на *** отсюда! Ты вообще дерьмо и стал футболистом, только когда я сюда пришёл», — сказал Денисов.

В ответ Денисов заявил, что не намерен больше подавать тренеру руку.

Ранее известный в прошлом футболист, ныне эксперт Евгений Ловчев ответил на вопрос, стоит ли вызывать в состав сборной России по футболу полузащитника московского «Локомотива» Игоря Денисова и защитника ЦСКА Василия Березуцкого.

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